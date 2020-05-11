Japonya’da korona virüs nedeniyle 23 kişi daha öldü

Japonya’da 23 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 670’e çıkarken, ülke genelinde bugün doğrulanan yeni enfeksiyonlar ilk kez 50’nin altına düştü.

Çin’de ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde 284 bini aşkın kişinin hayatına mal olan öldürücü korona virüs, Japonya’da 23 kişinin daha hayatını kaybetmesine yol açtı. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki korona virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 670’e ulaştığını açıkladı. Daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişinin toplam bilançoya dahil olduğu belirtildi.

Vaka sayısı 50’nin altına düştü

Bugün 15’i Tokyo’da olmak üzere ülke çapında doğrulanan 45 yeni korona virüs vakası son günlerde virüsün bulaşma hızındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyarken, toplam vaka sayısını da 16 bin 404’e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından 712 kişi enfekte olurken, Japonya’nın farklı bölgelerinden 15 bin 892 kişiye korona virüsün bulaştığı açıklandı.

Tokyo’da etkisini yitiriyor

Başkent Tokyo’da 9 gün boyunca 100’ün altında kalan yeni enfeksiyon vakaları bugün rekor düşüşle 15’e inerken, son gelişmeler dev metropoldeki toplam sayıyı 4 bin 883’e ulaştırdı. Osaka bin 744 vaka ile salgından en çok etkilenen ikinci bölge olurken, Kanagawa’da ise bin 176 enfeksiyon doğrulandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti.