Japonya’da korkutan deprem! Çevre eyaletlerde de hissedildi
Japonya’nın Miyagi eyaletinde yerel saatle 12.00’de 5,2 şiddetinde deprem meydana geldiği ve sarsıntının çevre eyaletlerde de hissedildiği bildirildi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 50 kilometre altında meydana geldi
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Miyagi eyaletinin Çubu bölgesi olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 12.00'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.