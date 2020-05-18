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Dünya

Japonya’da korkutan deprem! Çevre eyaletlerde de hissedildi

Japonya’nın Miyagi eyaletinde yerel saatle 12.00’de 5,2 şiddetinde deprem meydana geldiği ve sarsıntının çevre eyaletlerde de hissedildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 07:50:00 -
Japonya’da korkutan deprem! Çevre eyaletlerde de hissedildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 50 kilometre altında meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Miyagi eyaletinin Çubu bölgesi olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 12.00'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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