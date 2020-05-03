Japonya’da kamu kurumlarına "yeniden açılma" sinyali

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, korona virüs salgını nedeniyle kapanan kamu kurumlarının yeterli tedbirlerin alınması halinde faaliyetlerine devam etmelerine izin verileceğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya’da halka yapılan "evde kal" çağrılarına destek kapsamında kapatılan kamu kurumları ile ilgili hükümetten açıklama geldi. Bugün basın toplantısında konuşan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, korona virüs enfeksiyonlarının yoğun görüldüğü bölgeler dahil park, müze, kütüphane gibi kamu kurumlarının gerekli tedbirlerin alınması halinde yeniden açılmasına izin verileceğini bildirdi. Bakan Nishimura, faaliyete devam edecek tesislerin Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Fukuoka ve diğer 8 eyaleti kapsayacağını belirtti

Kırsal bölgelerdeki işletmelere destek

Kırsal bölgelerdeki orta ölçekli işletmelere destek konusundaki çalışmalara da değinen Nishimura, bir kamu-özel yatırım fonundan salgında zarar gören işletmelere 1 trilyon yen (yaklaşık 66 milyar lira) ayrıldığını açıkladı. Ülke genelindeki işletmeler için kullanılacak fonun miktarının gerekli görülmesi halinde arttırılacağı öğrenildi.

Gözler ek OHAL süresi kararında

Yaklaşık 1 ay önce korona virüs salgını nedeniyle 7 eyalette ilan edilen ve daha sonra tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilen OHAL kararı, Japonya’da an itibariyle devam eden Altın Hafta tatilinin sonu olan çarşamba günü sona eriyor. OHAL kararının uzatılmasına dair kararı resmi olarak yarın açıklaması beklenen hükümetin, sosyal hayatın nasıl sürdürüleceğine dair detaylı yol haritasını da kamuoyuyla paylaşacağı ifade ediliyor.