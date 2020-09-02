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Aktüel Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Suga başbakanlığa adaylığını açıkladı
Aktüel

Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Suga başbakanlığa adaylığını açıkladı

Parti içinde her grubun destekleyebileceği bir siyasi geçmişe sahip olan Suga'nın yarışın "en güçlü adayı" olacağı tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:31:18 -
Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Suga başbakanlığa adaylığını açıkladı

TOKYO (AA) - Japonya’da görevinden istifa eden Abe Şinzo yerine başbakanlık koltuğu için Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide adaylığını açıkladı.

Suga, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin liderliğine ve Japonya başbakanlığa resmen aday olduğunu duyurdu.

Liberal "Abenomics" ekonomi politikalarını sürdüreceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore ile mevcut "alıkonulanlar sorununun" çözülmesi için tüm çabasını göstereceğini belirtti.

Abe'nin sağ kolu olarak tanınan 71 yaşındaki Suga, Aralık 2012’den bu yana Başbakanlık Ofisinin (Kantei) başında Kabine Baş Sekreterliği görevini sürdürüyor.

Parti içinde herhangi bir fraksiyonun içinde olmayan ve her grubun destekleyebileceği bir siyasi geçmişe sahip olan Suga'nın yarışın "en güçlü adayı" olacağı belirtiliyor.

LDP’de 98 milletvekilinden oluşan eski Genel Sekreter Hosoda Hiroyuki grubu ile 54 milletvekilinden oluşan Maliye Bakanı Aso grubu, yarışta Suga’yı desteklemeye karar verdi.

Öte yandan Kyodo ajansına göre, LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro'nun liderliğini yürüttüğü 47 milletvekilinin yer aldığı fraksiyon da Suga’yı destekleyecek.

Suga'nın, eski bakanlardan Takeshita Wataru'nun 54 milletvekilinden ve İşihara Nobuteru'nun 11 milletvekilinden oluşan fraksiyonlarının da desteğini alması bekleniyor.

- Yeni lider 14 Eylül’de belirlenecek

Şimdiye dek LDP Siyasi İşler Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru liderlik yarışında yer alacaklarını açıkladı.

Muhtemel adaylıkları beklenen Sağlık Bakanı Koizumi Şinciro ile Savunma Bakanı Kono Taro, yarışa dahil olmayacaklarını duyurdu.

Haftaya salı başlayacak parti içi yarışta yeni lider, sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten 3'er LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde belirlenecek.

Partinin yeni lideri, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenecek olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.


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