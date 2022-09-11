  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi
Dünya

Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da defnedilmiş İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin bakımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 08:13:00 -
Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Türk sivil toplumu temsilcileri, Japonya Diyanet Vakfı ve Tokyo Camisinin organizasyonuyla başkentin Fuçuu bölgesindeki Tama Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin mezarlarının bakım ve temizliğini yapan katılımcılar, daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Programa, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.

Mezarlıkta, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Raşit Alas dua etti.

Tama Mezarlığı'nda, Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf ile televizyon programı sunucusu Hannan Safa gibi isimlerin kabirleri bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23