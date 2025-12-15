Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

Japonya’da son yıllarda dikkat çekici bir manevi yöneliş yaşanıyor. Büyük ölçüde seküler bir yaşam süren Japon halkı, modern dünyanın dayattığı ruhsuzluğa karşı derin bir arayış içerisine girerken, bu arayışın birçok kalbi İslam’la buluşturduğu görülüyor. Hayatın disiplinine, ahlak anlayışına ve insan fıtratına uygun yönleriyle İslam, Uzak Doğu’da giderek daha fazla ilgi görüyor.

FARKLI HAYATLAR, ORTAK HAKİKAT

Dünya genelinde 1,5 milyarı aşkın Müslüman bulunurken, her birinin İslam’la tanışma hikâyesi ayrı bir anlam taşıyor. Bu özel dosyada ise İslam’ı sonradan seçen Japon Müslümanların geçmişten bugüne uzanan iç yolculuklarına tanıklık ediliyor. Röportajlarda, inançsızlıkla geçen yılların ardından hakikati bulan kalpler, kendi dillerinden yaşadıkları değişimi samimiyetle anlatıyor.

“SENİ BU YOLA GETİREN NEYDİ?”

“Seni motive eden şey neydi?” sorusuna verilen cevaplar, İslam’ın evrensel mesajını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kimi adalet arayışından, kimi iç huzurdan, kimi ise ahlaki tutarlılıktan söz ediyor. Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan insanların aynı abdestle temizlenip, aynı safta namaza durması ise bu yolculuğun en çarpıcı ortak noktası olarak öne çıkıyor.

RENKLER, DİLLER FARKLI; KALPLER BİR

Japon Müslümanlar, “Cilt rengimizin tamamen farklı olduğu yerlerde bile aynı namazda birleşmek, aynı kıbleye yönelmek bize bu dünyada aslında bir olduğumuzu hissettirdi” sözleriyle İslam kardeşliğinin sınır tanımayan ruhunu dile getiriyor.

HİDAYETE VESİLE OLANLARA SELAM OLSUN

İslam’ı seçerek hayatına yeni bir yön veren bu insanların hikâyeleri, sadece bireysel bir tercih değil; aynı zamanda insanlığın ortak hakikat arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ne mutlu hak yolu bulanlara, ne mutlu o yolda sebat edenlere ve en çok da bu hidayetlere vesile olanlara selam olsun…