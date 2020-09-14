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Aktüel Japonya’da iktidardaki LDP başkanlığına Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide seçildi
Aktüel

Japonya’da iktidardaki LDP başkanlığına Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide seçildi

Toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçilen Suga’nın hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:52:24 -
Japonya’da iktidardaki LDP başkanlığına Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide seçildi

TOKYO (AA) - Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı.

Abe Şinzo’nun ağustos sonunda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halihazırda LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı.

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

Parti içi 393 milletvekilinin oylardan Suga’ya 288, Kişida'ya 79 ve İşiba'ya 26 oy giderken, LDP’nin her 47 eyalet temsilciliğinden 3’er oyun dahil edildiği toplam 141 oy, Suga’ya 89, İşiba'ya 42 ve Kişida’ya 10 şeklinde dağılım gösterdi.

Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.


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