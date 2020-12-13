Japonya'da halk Kovid-19 aşılarının potansiyel etkileri konusunda kararsız

TOKYO (AA) - Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının insan hayatı ve ekonomiye etkisi sürerken halk, uluslararası üreticilerden tedarik edilecek aşıların, potansiyel etkilerine karşı kararsızlık yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Kovid-19'a karşı 50'den fazla aşı adayı klinik testlere girerken, Doğu Asya ülkesi Japonya'da henüz ulusal aşı adayı onaylanmadı.

Biyomedikal AnGes firmasının, Takara şirketi ve Osaka Üniversitesi iş birliğiyle üzerinde çalıştığı aşı adayının, orta-uzun vade klinik testine başladığı açıklandı.

- Aşılanma masrafları karşılanacak

Virüsün dünyayı etkisi altına aldığı süre birinci yılını doldururken Japonya hükümeti uluslararası aşı üreticileriyle yapılacak anlaşmalar için 671,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında uluslararası üreticilerden 290 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, 2021'in ilk yarısında toplam nüfusa yetecek sayıda aşı depolamayı hedefliyor.

Aşıların ilk kısmının mart-mayıs döneminde tedarik edilmesi beklenirken, ay başında onaylanan tasarıya göre, yerel idarelerce yapılacak aşılamanın tüm masrafları, Japon hükümeti tarafından karşılanacak.

Halk ikametlerinin bulunduğu yerlerde, randevu sonrası alacağı sıraya göre kamu sağlığı merkezleri, spor salonları, gösteri merkezleri ve AVM'lerde aşılanacak.

Ülkede martta başlanması planlanan aşılanma süreciyle ilgili AA muhabirine konuşan Japonlar, aşıların potansiyel etkilerine karşı tereddütlerini bildirdi.

Tedbirlere rağmen Kovid-19'un insan hayatı üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydeden emekli Uşioda Takaşi hayat şartlarının dışarı çıkamayacak kadar değiştiğini belirtti.

- Ekonomi ve sağlık orantısı

"Bugün parka çıkmış olsam da normal şartlarda çıkmıyoruz." diyen Uşioda, kalabalık ortamlardaki virüs riskine karşı, parkların temiz hava alma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Virüsün yayılmasının bir an önce engellenmesi gerektiğini dile getiren Uşioda, "Sağlık hizmetlerine yük biniyor. Ekonomi de bir şekilde dönmeli ancak bir orantı gerekiyor." dedi.

Yaşına dikkati çeken Uşioda, sağlık çalışanları sonrası, sıranın kendilerine geleceğini anımsatarak, "Haberlere göre, aşının yan etkileri var ancak yine de herkes aşı olsa iyi olur." diye konuştu.

Lojistik firmasında çalışan Miyake, aşı araştırma sürecinin kısalığına dikkati çekerek, "Normal grip aşısı gibi değil. Güvenirliliği kanıtlanmadı çünkü üzerinden zaman geçmedi." dedi.

Bu durumda aşı yaptırmanın makul olup olmadığı konusunda karar veremediğini dile getiren Miyake, "Henüz erken ancak yaptırabilecek bir aşının varlığından memnunum." şeklinde konuştu.

- "Normal grip aşısı gibi değil"

Başkent Tokyo'nun Şibuya ilçesinde oturan emekli Tamura da salgın nedeniyle uzun zaman evden çıkamadıklarını belirtti.

Tamura, potansiyel aşı projelerini değerlendirerek, "Hızlı ve başarılı bir aşı üretilirse, genel olarak halka yaygınlaştırılması uygun olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

80 yaşındaki Şuua da aşı projelerine yönelik "Şu an Japonya'da aşı yok, henüz yaptırmıyoruz." dedi.

Şuua, ülkesinin 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını, salgına rağmen düzenlemek istediğini anımsatarak, "Ancak korona korkutuyor, gerçek bu." ifadesini kullandı.



