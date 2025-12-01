Japonya'da gündem Müslümanların defni

Japonya'da Müslümanlar dini inançlarına uygun şekilde defnedilme konusunda mezarlık sıkıntısı yaşarken, Sanseito Partisi Milletvekili Umemura Mizuho, defin işleminin yapılacağı mezarlıkların inşasına halk sağlığını gerekçe göstererek karşı çıktı.

Sankei gazetesinin haberine göre, Umemura, meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, Japonya'daki çevresel değişiklikler göz önüne alındığında, halk sağlığı nedenleriyle defin işlemlerinde daha fazla kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Japonya'da nem oranının yüksek, karasal alanın ise küçük olduğunu belirten Umemura, afetlerin daha şiddetli ve sık hale geldiğini ifade ederek, bu tür mezarlıkların yaygınlaşması halinde büyük bir afet durumunda cesetlerin açığa çıkabileceğini öne sürdü.

Aynı oturumda konuşan Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Ueno Keniçiro da her yerel yönetimin kendi bölgesinin gerçek koşullarına göre gerekli düzenlemeleri uygulayacağına inandığını belirterek "Şu anda cenaze törenlerini yasaklamayı düşünmüyoruz. Durum değiştikçe bunu düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Japonya'daki Müslümanların mezarlık talepleri

Japonya yasaları toprağa defin işlemini yasaklamasa da mezarlıkların büyük çoğunluğu, yaygın şekilde kabul gören kremasyon işlemine göre hizmet veriyor.

Bu durum, ülkede yaşayan ve sınırlı mezarlık alanları nedeniyle dini geleneklerini sürdürmekte zorlanan Müslümanları zor durumda bırakıyor.

Bazı yerel yöneticiler, ülkedeki Müslümanların talebi üzerine yeni mezarlıklar kurmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Kyodo News'ün haberine göre, Tohoku bölgesine bağlı Miyagi eyaleti Valisi Yoshihiro Murai, Aralık 2024'te ülkede yaşayan bir Müslüman vatandaşın çağrısı üzerine şehirde yeni bir mezarlık inşa etmeyi düşündüğünü belirtmişti.

Yoshihiro Murai, Tohoku bölgesinde defin işleminin yapılabileceği mezarlıkların bulunmadığını belirterek "Bu konuda bir şeyler yapmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Japonya'nın Oita eyaletinde Hiji kasabasında başlatılan ve yakınlardaki Beppu şehrindeki "Beppu Müslüman Derneği" tarafından desteklenen mezarlık projesine yerel halk, ilgili yönetmeliğe uygun olması şartıyla 2023'te onay vermişti.

Dernek ile yerel halk arasında yapılan anlaşmayla defin yapılmış alanlara 20 yıl boyunca ek mezarlar açılmaması, yer altı sularının yılda bir kez test edilmesi kararlaştırılmıştı.

Buna rağmen, halk sağlığı endişeleriyle plana karşı çıkan Tetsuya Abe'nin Ağustos 2024'te belediye başkanı seçilmesiyle mezarlık olarak kullanılacak arsanın satılmayacağı derneğe iletilmişti.