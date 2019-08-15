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Japonya’da fırtına hayatı felç etti

Japonya’da etkisini gösteren Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 700 üzerinde uçuş iptal edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
Japonya’da fırtına hayatı felç etti

Japonya’da etkisini gösteren Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 700 üzerinde uçuş iptal edildi. Yetkililer 600 bin kişiye güvenli bölgelere tahliye tavsiyesinde bulundu.


Üç gündür Japonya’ya yaklaşan ve perşembe itibariyle Japonya’nın batısında etkisini artırması beklenen Tropikal Krosa Fırtınası, bugün öğle saatleri itibariyle Yamaguchi Eyaleti’ndeki Iwakuni şehrinin 60 kilometre güneyine ulaştı.


Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa’nın 108 kilometre hızında şiddetli rüzgarlara neden olduğunu ve Hiroşima’nın batı eyaletinde ulaştığı sırada saate 144 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar etkisini artırarak sürdüren Tropikal Krosa Fırtınası’nın, Şikoku, Çugoku ve Kinki bölgeleri başta olmak üzere sağanak yağışlara, sert rüzgarlara ve yüksek dalgalara neden olacağı bildirildi.



Yoğun yağış uyarısı


Meteoroloji Ajansı yetkilileri, cuma sabah saatlerine kadar geçecek 24 saatlik süre zarfında, Şikoku ve Kinki’de 400, Tokai’de ise 500 milimetreye varan yoğun yağış beklendiğini belirtti. Yağış miktarının bazı bölgelerde 1200 milimetreyi geçebileceğini kaydeden yetkililer, Koçi, Ehime, Tokuşima, Nara ve Oita eyaletleri için ise toprak kayması uyarısında bulundu.



Yüksek dalgalara neden olacak


Üç gündür denizlerde şiddetli dalgalara neden olan fırtına nedeniyle, dalgaların Şikoku, Kinki ve Tokai kıyı bölgelerinde 9 metreye, kuzey Kyuşu ve Yamaguçi eyaleti kıyılarında 8 metreye ulaşması beklenirken yerel otoriteler riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel ihtimaline karşı tetikte olmaya çağırdı.



720 uçuş iptal edildi


Fırtına riski nedeniyle ülkedeki havayolu ulaşımı da felç oldu. Toplam 720 uçuş iptal edilirken demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dünkü Osaka ve Fukuoka arası hızlı tren seferlerinin tamamı iptal edilirken Kokura ve Hakata arası seferler ise saat başına indirildi. Tokyo ve Osaka arasındaki 55 seferin de iptal edildiği belirtildi.



Binlerce kişiye tahliye tavsiyesi


Fırtınanın oluşturduğu riskler nedeniyle, birçok haneye yönelik tahliye tavsiyeleri ve tahliye emirleri yayınlandı. Tokuşima bölgesinde 119 hanede 206 kişiye, Nara bölgesinde 19 hanede 22 kişiye ve Wakayama bölgesinde 3 hanede 5 kişiye dün 11.00 itibariyle, acilen güvenli bölgelere taşınılmasını gerektiren tahliye emirleri verildi. Şikoku ve Kyuşu’daki riskli bölgelerde, yaklaşık 280 bin hanede toplam 580 bin kişiye ise tahliye tavsiyesinde bulunuldu.


Basın toplantısı düzenleyen Japonya Kabine Genel Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, “Rekor yağışların ve şiddetli rüzgarların tahminleri göz önüne alındığında, fırtınadan etkilenen bölgelerdeki insanlardan dışarı çıkmalarını önlemek ve yerel makamların talimatlarına göre gerektiğinde tahliye edilebilmeleri için erkenden hazırlık yapmalarını istiyoruz” dedi.


Gençen yılki fırtınadan ciddi zarar gören ve Kure’deki bir tahliye merkezine sığınan yaşlı bir adam, “Geçen yıl olanlardan dolayı, buraya gerçekten erken geldim. Geçen yılki gibi bir olayı bir daha asla yaşamak istemiyorum” dedi. Geçen yıl fırtına nedeniyle evini kaybeden yaşlı adam, hala geçici konutta yaşıyor.


Geçen yıl Japonya’nın batısındaki bazı bölgeler sular altında kalırken 200’den fazla insan sağanak yağışlarda hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
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