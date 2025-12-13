Japonya’da Dünyanın İlk Otonom Yolcu Feribotu Seferlere Başladı

Japonya, dünyanın ilk otonom yolcu feribotunu hizmete alarak deniz taşımacılığında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 500 kişi taşıyabilen gemi, engelleri tespit ederek rotasını ayarlayabiliyor.

Japonya, 11 Aralık'ta dünyanın ilk otonom yolcu feribotunu hizmete alarak deniz taşımacılığında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Olympia Dream Seto adlı feribot, Okayama Eyaleti’ndeki Shin-Okayama Limanı ile Shodoshima Adası’ndaki Tonosho Limanı arasında seferlere başladı. Böylece sıradan yolcuları taşıyabilen ve devlet onayı almış ilk otonom yolcu gemisi oldu.

Kokusai Ryobi Ferry tarafından işletilen 66 metre uzunluğundaki gemi, 500 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. Çevresel durumu algılayabilen sensörlerle donatılan feribot, engelleri tespit ederek rotasını otomatik biçimde ayarlayabiliyor ve dümen ile pervane kontrolünü kendisi gerçekleştiriyor. Gemi, 5 Aralık 2025’te yapılan denetimlerin ardından Japon hükümetinden resmi onayını aldı.

Projenin öncülerinden olan Nippon Foundation’ın İcra Direktörü Mikihiro Umino, “Bu, çok heyecan verici bir başlangıç” diyerek gerçek operasyonlardan elde edilecek tecrübeyle güvenliği artırmayı ve küresel standartların oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Vakıftan Mitsuyuki Unno ise teknolojinin, Japonya’daki derinleşen işgücü krizine çözüm sunabileceğini ve uzak yerleşimlerde ulaşımın sürdürülebilirliğini sağlayabileceğini vurguladı.

SENSÖRLERLE ENGEL TESPİTİ, OTOMATİK ROTA DÜZENLEME

Olympia Dream Seto, çevresel durumu sürekli izleyen gelişmiş sensör sistemleriyle donatıldı. Bu sensörler sayesinde gemi, önüne çıkan engelleri tespit ederek rotasını otomatik olarak ayarlayabiliyor; dümen ve pervane kumandasını da kendi başına gerçekleştirebiliyor.

5 Aralık 2025’te tamamlanan teknik denetimlerin ardından Japon hükümeti tarafından onaylanan sistem, fiilî yolcu taşımacılığında kullanılmaya başladı. Şu an yarı otonom tanıtım seferleri sürerken, tam otonom ticari işletmeye 2026 Mart ayı sonunda geçilmesi planlanıyor.

Projenin öncülerinden Nippon Foundation’ın İcra Direktörü Mikihiro Umino, gelişmeyi “çok heyecan verici bir başlangıç” sözleriyle değerlendirdi. Umino, gerçek operasyonlardan elde edilecek tecrübeyle hem güvenliğin artırılacağını hem de otonom deniz taşımacılığı için küresel standartların oluşmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

Vakfın yöneticilerinden Mitsuyuki Unno ise bu teknolojinin Japonya’da derinleşen iş gücü krizine çare olabileceğine dikkat çekerek, özellikle uzak bölgelerde deniz ulaşımının sürdürülebilirliğini garanti altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Japonya’da denizcilik ve gemi inşa sektörleri son 5 yılda 10 binden fazla çalışan kaybetti; 2024 itibarıyla sektördeki iş gücü 71 bine kadar geriledi. Ülkenin toplam çalışma çağındaki nüfusu 1995–2023 arasında yüzde 15 azalırken, 2040’ta yaklaşık 11 milyon kişilik iş gücü açığı oluşacağı tahmin ediliyor.

Bu tablo, deniz taşımacılığında insan kaynağına bağımlılığı azaltan otonom sistemleri stratejik bir gereklilik hâline getiriyor. Yetkililer, otonom gemilerin hem güvenlik hem de süreklilik açısından kritik rol oynayacağını belirtiyor.

Olympia Dream Seto’nun hizmete alınması, Şubat 2020’de başlatılan ve 50’den fazla şirketin katıldığı MEGURI2040 programının en önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor. Programın hedefi, 2040 yılına kadar Japonya’daki kıyı taşımacılığının en az yarısını otonom hâle getirmek.

Bu kapsamda, Nisan 2026’ya kadar üç geminin daha otonom operasyonlara başlaması planlanıyor. Böylece yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük ve kıyı lojistiğinde de otomasyonun payının artırılması hedefleniyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) da otonom gemiler için bağlayıcı olmayan bir kod hazırlama sürecini sürdürüyor. Bu düzenlemenin 2026’da kabul edilmesi, 2032’ye doğru ise kademeli olarak zorunlu hâle gelmesi öngörülüyor.

Japonya'nın bu alanda attığı adımlar, hem teknoloji sağlayıcıları hem de denizcilik otoriteleri açısından dünya ölçeğinde referans niteliği taşıyor. Olympia Dream Seto, hem iş gücü açığı yaşayan ülkeler hem de güvenli, düşük maliyetli ve düzenli deniz ulaşımı arayışında olan bölgeler için "geleceğin feribotu" olarak gösteriliyor.

