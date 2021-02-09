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Dünya Japonya'da denizaltı ile ticari gemi çarpıştı!
Dünya

Japonya'da denizaltı ile ticari gemi çarpıştı!

Japonya'nın Kochi eyaletinde bir denizaltı ile ticari gemi çarpıştı. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:46:00 - 2021-02-09 17:42:05
Japonya'da denizaltı ile ticari gemi çarpıştı!

Japonya’da Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait denizaltı, ticari gemi ile çarpıştı. Kazada 3 denizaltı mürettebatının hafif yaralandığı bildirildi.

Japonya'da bugün facianın eşiğinden dönüldü. Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir Soryu tipi denizaltının Kochi eyaletindeki Ashizuri Burnu'nun yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda ticari bir gemi ile çarpıştığı açıklandı. Tatbikatta olan denizaltının karaya çıktığı esnada direğini bölgede bulunan gemiye çarptığının tahmin edildiği açıklandı.

Japonya saati ile 11.00 sularında meydana gelen kazada 3 denizaltı mürettebatı hafif yaralanırken, ticari gemi personelinden yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. SDF kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatırken, Japonya hükümeti de olayı araştırmak üzere özel bir birim kurdu.

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