Japonya'da bir Türk polis tarafından darp edildi

Başkent Tokyo'nun sembollerinden biri olan Şibuya İstasyonu önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüne atıfta bulunarak 'Nefes alamıyorum' sloganları eşliğinde Japon polisinin şiddetine tepkisini dile getirdi.

Göstericiler ellerinde "Irkçılığı sona erdir" ve "Sizinle birlikteyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Eşiyle birlikte eyleme katılan Tomohiko Tsurumi isimli gösterici, "Çok kötü hissediyorum. Bu ülkenin her zaman güvenli olduğunu düşünüyordum ama polisin görmediğimiz çok fazla eylemi var." sözleriyle hissiyatını dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt kökenli 33 yaşındaki bir Türk vatandaşı, Japonya'da 22 Mayıs'ta aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurulduğunu ve aracında arama yapılmak istendiğini aktardı.

Ancak buna izin vermemesi üzerine polisin bağırmaya başladığını ve kendisini itelediğini dile getirdi.

Konunun henüz kamuya açılmadığını kaydeden Japon polisi söz konusu olayla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Reuters muhabirlerinin izlediğini belirttiği videoda, Türk vatandaşı polis tarafından tartaklanıyor ve yere yatırılıyor. Bu sırada memurlardan birinin, yere çökmeden önce bacağını tekmelediği görülüyor.

Ayrıca polisin adı açıklanmayan Türk vatandaşının boynunu sıkarak ondan sessiz kalmasını istemesi dikkat çekiyor.

Görüntülerde polislerden birinin kolunun Türk vatandaşının boynunun etrafında sarılı olduğu da anlaşılıyor.

Adını vermeyen ancak son 15 yıldır Japonya'da yaşadığını belirten şahıs, "Gün ortasıydı ve ben o sırada Tokyo'nun merkezinde bir diş doktoruna gidiyordum." dedi.

"Nefes alamıyordum" diyen Türk vatandaşı, olaydan sonra boğazında ve sırtında morluklar oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Aracındaki arkadaşının yaşananların bir kısmını kayda aldığını belirten Türk vatandaşı, aksi takdirde ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Bu arada şahsın avukatı Yasuaki Nara, müvekkilinin polisin kötü muamelesiyle ilgili 27 Mayıs'ta dava açtıklarını dile getirdi.

Japonya'da polis, genellikle hadiselere silahsız yaklaşımıyla biliniyor. Ancak eleştirmenler Japon polisinin özellikle ülkedeki yabancılara karşı sert bir tutum içinde olduğunu ifade ediyor.