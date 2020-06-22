Japonya’da askeri hava üssünde yangın

Japonya’da ABD’ye ait Kadena Hava Üssü’nde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Japonya’nın Okinawa Adası’ndaki ABD’ye ait Kadena Hava Üssü’nde yangın çıktığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre yangının nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının hava üssündeki bir binada çıktığı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

ABD’nin Okinawa’daki en büyük hava üssü olan Kadena’da 3 bin 700 metre uzunluğunda 2 pist bulunuyor.