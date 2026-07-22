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Dünya Japonya’da ahşap ev yandı! 4 kişi can verdi
Dünya

Japonya’da ahşap ev yandı! 4 kişi can verdi

Yeniakit Publisher
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Japonya’da ahşap ev yandı! 4 kişi can verdi

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde, iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre, evi saran alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3,5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında bulunan Chiba eyaletine bağlı Yachimata kentindeki iki katlı ahşap bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.

3,5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yerel saatle 00.05 sıralarında alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, evi saran alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3,5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Polis ve itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre; yangının ardından evde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin tamamının yetişkin olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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