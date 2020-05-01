  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Japonya'da 6 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in uzatılması gündemde

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:01:45 -
Japonya'da 6 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in uzatılması gündemde

TOKYO (AA) - Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) şartlarının uzatılmasına hafta başında karar verileceği açıklandı.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde OHAL'in uzatılma kararının gündemde olduğunu belirtti.

Abe, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen ve 6 Mayıs'ta resmen sona ermesi planlanan OHAL'in yaklaşık 1 ay süreyle uzatılabilmesi için gerekli ön talimatları verdiğini aktardı.

Sağlık tesislerinin zor durumda olduğunu vurgulayan Abe, "OHAL'in uzatılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için uzman heyetini dinleyerek ve bölgelere ait son istatistikleri analiz ederek 4 Mayıs'ta karar vermek istiyoruz." dedi.

Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 211 artarak 15 bin 228'e, ölü sayısı 11 artışla 479'a yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 4 bin 317, Osaka'da 1625, Kanagawa'da 1023, Saitama'da 860, Çiba'da 835 ve Hokkaido'da 790'a çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorların hayata bağladığı Zekeriya Kılınç’a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracılığı..
Bakan Ruhsar Pekcan 'önemli' dedi ve açıkladı: Bu 3 alana yatırım yapın
Ekonomi

Bakan Ruhsar Pekcan 'önemli' dedi ve açıkladı: Bu 3 alana yatırım yapın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dij..
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’dan önemli uyarı: Bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor
Korona Virüs

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’dan önemli uyarı: Bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs nede..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı