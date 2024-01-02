Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! sosyal krize neden oldu

Japon yolcu uçağının pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpışması sonucu beş kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda, pistte bulunan Japan Airlines'a (JAL) ait uçağın sahil güvenlik uçağı ile çarpışması sonucu çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ve mürettebatının tamamı kurtulurken, sahil güvenlik uçağının altı mürettebatından beşi hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik çarpışmanın, yılbaşı günü meydana gelen ve en az 48 kişinin ölümüne yol açan depreme yakalananlara yardım ulaştırmak üzere Japonya'nın batı kıyısındaki Niigata havaalanına giden uçaklarından biriyle gerçekleştiğini açıkladı.

'Yukarı doğru sarsılmışız gibi bir patlama hissettim'

Japan Airlines uçağındaki bir yolcu Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada, "İndiğimiz anda bir şeye çarpmışız ve yukarı doğru sarsılmışız gibi bir patlama hissettim" dedi.

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Japan Airlines da uçağın Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'ndan Tokyo'nun en işlek havalimanlarından Haneda'ya giden 516 sefer sayılı uçuş olduğunu açıkladı.

Yerel televizyonun yayınladığı videoda Japan Airlines uçağının pistte taksi yaparken yan tarafından büyük bir ateş ve duman püskürdüğü görülüyor.

Sahil güvenlik uçağının kaptanı yaralı

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, sahil güvenlik uçağının beş mürettebatının öldüğünü doğruladı. Bombardier yapımı bir Dash-8 deniz devriye uçağı olan uçağın kaptan pilotu ise yaralandı.

Televizyon kanalı NHK, Tokyo İtfaiyesi'ne dayanarak verdiği haberinde yolcu uçağından tahliye edilen kişilerden en az 17'sinin yaralandığını duyurdu.

Havaalanı kapatıldı

Öte yandan Japonya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde acil olarak kriz masası kuruldu. Havalimanı yönetimi de kazanın ardından tüm pistlerin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.