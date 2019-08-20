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Japonya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore dahil bölge meselelerini ve olası işbirliği alanlarını ele aldı

20 Ağustos 2019 Salı 17:27
Japonya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi

ANKARA (AA) - Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Güney Kore'nin de katılacağı üçlü zirve öncesinde Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Koreli mevkidaşları Kang Kyung-wha ile Pekin'de düzenlenecek üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.

İki bakan, Kuzey Kore dahil bölge meselelerini ve olası işbirliği alanlarını ele aldı.

Kono'nun, görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ilkbaharda Japonya'ya düzenlemesi planlanan resmi ziyaret için hazırlıkları hızlandırma arzularını dile getirdiği belirtildi.

Taro Kono ayrıca, Şi'nin Japonya'ya düzenleyeceği olası ziyareti başarıya ulaştırmak için tarafların endişeleri konusunda Çin ile "samimi görüş alışverişinde bulunmak istediğini" ifade etti.

Wang, Kono ve Kang, yarın Pekin'deki üçlü zirvede bir araya gelecek.

- Japonya Hong Kong'daki durumdan endişeli

Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı üç aydır protestoların sürdüğü Hong Kong'daki mevcut durumdan "derin endişe" duyduklarını da ifade etti.

Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye meselenin en kısa sürede barışçıl şekilde çözümü için çağrıda bulunan Kono, ikili görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Sorunu diyalog yoluyla çözmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kono, Hong Konglu yetkililere, bölgede ikamet eden 20 binden fazla Japonun güvenliğinin sağlanması gerektiğini ilettiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:27
  1. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
  2. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono

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