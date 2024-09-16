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Gündem Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi mi? İletişim Başkanlığı'ndan jet hızında açıklama
Gündem

Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi mi? İletişim Başkanlığı'ndan jet hızında açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:40:00 -
Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi mi? İletişim Başkanlığı'ndan jet hızında açıklama

"Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi” iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini iletirken bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddialarını yalanladı.

"TURİZM VE İŞ ZİYARETİ AMACIYLA JAPONYA'YA SEYAHAT EDEN VATANDAŞLAR, 3 AY SÜREYLE VİZEDEN MUAFTIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiası doğru değildir.

Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz."

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