  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Burnunun dibinde Yunanistan'a korku saldı! Mehmetçik harekata hazır!

Ürküten görüntü! Dünya bu manzarayı konuşuyor: Gölün rengi kırmızıya döndü

Dünya borç batağında! İşte Türkiye'nin durumu

Bu ünlü 'Afgan kızı' fotoğrafının gerçek hikayesi ortaya çıktı: Belgesel mafyası bakın nasıl çekmiş!

ABD medyası yazdı: Biden askeri yardımları geri çekecek!

Laikçi mahalle çıldırsa da hakikat yürüyecek! Ali Erbaş duyurdu, oralara da Kur’an kursları açılacak

Mersin'de tehlikeli provokasyon! Polis oyunu bozdu gerçek ortaya çıktı

‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!

Kadınlar işlerine geri döndü! Taliban'dan flaş istek

Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan önemli uyarı
Japonya tarihinde bir ilk yaşandı
Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde yine döktürdü
Dinamo Kiev'le Benfica berabere kaldı
Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kaybetti
Dünya Japonya tarihinde bir ilk yaşandı
Dünya

Japonya tarihinde bir ilk yaşandı

Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun, ilk kez 86 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 06:00:00 -
Japonya tarihinde bir ilk yaşandı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı. Oturum kaydına göre, istatistiklerde yüz yaşı aşkın nüfusun, art arda 51 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Buna göre, ülkede bu yıl 100 yaşını geçmiş nüfus 86 bin 510 olarak kayda geçti.

Bu sayı, ülke tarihinde ilk kez 86 bini aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı, 6 bin 60 arttı.

Yüz yaşı aşkın nüfusun 76 bin 450'sinin kadın, 10 bin 60'ının ise erkek olduğu kaydedildi.

Ülkedeki en yaşlı kadının, batıdaki Fukuoka'da yaşayan 118 yaşındaki Tanaka Kane olduğu belirtildi.

Kyodo ajansı Tanaka'nın, Guinness Rekorlar Kitabı'nda "yaşayan en yaşlı insan" olarak yer aldığını bildirdi.

Japonya'nın en yaşlı erkeğinin ise Nara'da oturan 111 yaşındaki Ueda Mikizo olduğu ifade edildi.

"Ömrü bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri, ülkede ilk kez 1963'te kayda geçmişti.

Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10 bini, 2019'da ise 70 bini aşmıştı.

Dünyanın en yaşlı yaşlanan ülkeleri arasında gösterilen Japonya'da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay