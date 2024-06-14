Japonya kararını açıkladı: Google ve Apple'a darbe vurdu! Tüm dünyada bomba etkisi oldu... Karar alındı

Japonya parlamentosu, Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin akıllı telefon uygulama mağazalarındaki tekelleşmesini kırmak amacıyla önemli adımlar attı. Yeni yasa, bu şirketlerin üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerin satışını ve çalıştırılmasını kısıtlamasını yasaklıyor. Bu değişiklik, pazarda rekabeti artırmayı ve daha küçük rakiplerin de büyüme fırsatı bulmasını sağlamayı hedefliyor.

Kabul edilen yasaya göre, Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemleriyle çalışan akıllı telefonlarda, bu şirketlerin kendi platformlarıyla doğrudan rekabet eden uygulama ve hizmetlerin satışı engellenemeyecek. Örneğin, Apple App Store veya Google Play Store‘da bulunan bir uygulamanın, bu platformların sunduğu hizmetlerle rekabet edebilmesi ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunabilmesi mümkün olacak.

Ayrıca, yasa teknoloji devlerinin internet arama sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik vermesini de yasaklayarak adil rekabeti teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile birlikte, kullanıcıların daha çeşitli hizmetlere erişimi sağlanarak inovasyonun teşviki amaçlanıyor.

Yeni yasaya göre ihlaller sonucunda ciddi cezalar öngörülüyor. Bir şirketin yurt içi gelirinin yüzde 20’sine kadar ceza kesilebilecek ve ihlaller devam ederse bu oran yüzde 30’a kadar çıkabilecek. Bu cezaların amacı, kurallara uygunluğu sağlamak ve rekabeti korumak olarak belirtiliyor.

2025 yılı sonunda yürürlüğe girmesi planlanan bu yasa, Avrupa Birliği’nin benzer bir düzenlemeyi Mart ayında uygulamaya koymasının ardından geliyor. Japonya’nın aldığı bu adım, küresel düzeyde teknoloji devlerinin piyasada hakimiyetini sınırlamaya yönelik artan bir eğilimi yansıtıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teknoloji devlerinin artan düzenleme baskısı altında, önümüzdeki dönemde benzer adımların diğer ülkelerde de gündeme gelebileceği öngörülüyor. Japonya’nın bu yasa değişikliği, teknoloji sektöründe rekabetin artmasını ve tüketicilere daha geniş seçenekler sunulmasını teşvik ederek, dijital ekonomide adalet ve inovasyonun önemini vurguluyor.