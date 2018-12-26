Japonya kafuru tıpta kullanılıyor

Ağacın yaprağında, gövde kabuğunda ve odununda bulunan yağ hücrelerinde Camphora (kafur) meydana gelir ve yaşlı gövdelerde yarıklar içersinde kristalleşir. Sonra dal ve gövdelerinin su buharı distilasyonu ile kafur elde edilir. Kafuru renksiz, şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalardır. Kokusu keskin, lezzeti sonradan serinlik veren acı ve yakıcıdır. 204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir. Alkolde, eterde, kloroformda, benzolde ve yağlarda çok erir.

Gelgelelim kafur tıbbın çok önemli bir maddesidir. Ondan birçok ilaç yapılmaktadır. Kan dolaşımını kuvvetlendirir. Beyni ve sinirleri uyarır. Kalp yetersizliğini giderir. Solunum sistemini uyarır. Bronşların ifrazatını arttırır. İspirto ile karıştırılmış kafuru, ağrıları ve kepeklenmeyi keser. Akciğer hastalıklarında faydalıdır. Ateşli hastalıklarda, uyuşturucu maddelerde zehirlenmelerde ve gece terlemelerinde de kullanılır. Tıpta kafurulu yağ, kafurulu ispirto gibi terkipler kullanılır.

2000 YILLIK İLAÇ AĞACI



Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir toka gerçekten biti kovabilir mi? Kovuyor! Bitleri uzak tuttuğu için de yok satıyor. Biti getirmeyen saç tokası bitin saçlara yerleşmesini önlüyor. Bu meziyetini de “kafur”a borçlu! Eskiden de bitlerin gelmemesi için çocukların yakalarına sürülen ya da bez içine sarılıp takılan ‘kafur’ etkili kokusuyla başarıyor bunu. Onun kokusunun bulunduğu yere bit hiç uğramıyor. Eh toka da kafur kokuyorsa, bitin saçtan uzuk durması gayet doğal..

Kahve lekesi, leke değil zulüm

Kahve lekesi tam bir derttir. Eşiniz dostunuzla şöyle içip de soluklandığınız o güzelim kahvenin keyfini burnunuzdan getirir. Öyle ki nice leke çıkarıcı, hakkından gelemez. Üzerinde denemediğiniz kalmaz. Sonuçta leke çıkmadığı ve yayıldığı gibi, eşyanız da eşya olmaktan çıkar. Eğer leke henüz oluşmuşsa üzerine biraz tuz dökün.

Beyaz pamuklu kumaşta: Lekeyi sabunlu su ile çıkaramazsanız, oksijenli su ile silin. Bu da yeterli olmazsa çamaşır suyu kullanmaktan başka çareniz yok demektir.

Renkli kumaşta: Lekeyi çıkartmak için birkaç yol deneyebilirsiniz. Lekeli kısma biraz gliserin sürün ve ılık suyla durulayın.

Nazik kumaşlar için: Şu karışımı deneyebilirsiniz. Sıcak suya bir yumurta sarısı ve birkaç damla gliserin katın. Bununla lekeli kısmı silin ve ılık suyla durulayın.

Halı üzerinde: Lekeli yeri, eşit miktarlardaki alkol ve beyaz sirke karışımıyla silin.

Cilalı ahşap üzerinde: Oksijenli suyla silin. Sonra lekeli yeri cilalayın.