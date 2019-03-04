Japonya ilk yerli yolcu uçağının testlerine başladı Japonya yerli imkanlarla ürettiği yolcu uçağı MJR'nin test uçuşlarına başladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Havacılık Şirketi, Japonya'nın ilk yerli üretim yolcu uçağı Mitsubishi Regional Jet'in (MJR) ABD'de test uçuşlarına başladığını duyurdu Mitsubishi'nin dar gövdeli, çift motorlu yolcu uçağının ABD'nin Washington eyaletindeki hava üssünde ilk test uçuşunu yaptığı hatırlatıldı. Japonya Ulaştırma Bakanlığından müfettiş pilotların hazır bulunduğu testte, uçağın motorlarının sorunsuz şekilde çalıştığı ifade edildi. Şirket, MJR'yi 2020 yılının ortalarında hizmete sokmayı planlıyor. Uçağın hizmete giriş tarihi tasarım değişkilikleri nedeniyle 2013 yılından bu yana 5 kez ertelenmişti.

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