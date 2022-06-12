Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) "Shangri-La Diyaloğu" kapsamında Singapur temaslarını sürdürüyor.

Foruma hitaben yaptığı konuşmanın akabinde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya gelen Japon Başbakan, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İkili zirvede liderler, Japonya ile Singapur'un, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini içeren anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması mutabakatına vardı.

Ortak basın toplantısında Kişida, ülkesinin "Hint-Pasifik barış ve istikrarını korumak için Singapur dahil hemfikir ülkelerle iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Kişida, Çin'in etkisini artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine şiddetle karşı çıkacaklarını belirtti.

Ev sahibi Başbakan Lee, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı ve ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı doğrultusunda uluslararası hukukun güçlü destekçisi olduğunu vurguladı.

Lee, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi durumlarında Singapur, bölgesel barış ve istikrar için tüm tarafların itidali koruması ve diyaloğu sürdürmesini ümit ediyor." diye konuştu.

Söz konusu sorunları "karışık" şeklinde niteleyen ve yakında çözülmesinin beklenmediğini kaydeden Lee, "(Sorunlar) Uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl olarak idare edilebilmeli." dedi.

Kyodo ajansı, müzakerelerin başarıya ulaşması halinde, söz konusu anlaşmanın Japon hükümetinin savunma ekipmanları ve teknoloji transferi kapsamında imzaladığı 13. anlaşma olacağını belirtti.