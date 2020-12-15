  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu
Aktüel

Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu

Japonya, Moro barış sürecine desteğini yineledi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:47:04 -
Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telefonda görüşen Başbakan Suga ile Devlet Başkanı Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptı.

Görüşmede Suga, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülke arasında stratejik partnerliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Filipinler'in altyapı projeleriyle desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore tarafından 1970-1980'lerde alıkonulan Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik destek talep etti.

Suga, Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanları'nın yaşadığı Mindanao adasındaki barış sürecine ilişkin desteklerini yineledi.

Suga, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü temsilen, Ocak ayında Filipinler'in Cebu adasında başkonsolosluk açılacağını kaydetti.

Duterte ise Suga'yı eylülde seçildiği görevi dolayısıyla tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia
Sağlık

İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, C..
TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek
Medya

TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek

"TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için protokol imzaları atıldı. Platoda ilk önce Hazreti Mevlana'nın hayatını anlatacak 30 bölümlük b..
Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Eğitim

Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması... MEB, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, yarınd..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay