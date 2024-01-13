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Teknoloji Japonya H-2A roketini fırlattı!
Teknoloji

Japonya H-2A roketini fırlattı!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 11:40:00 -
Japonya H-2A roketini fırlattı!

Japonya, ulusal güvenliği artırma ve doğal afetlere müdahale amacıyla kullanılacak istihbarat toplama uydusu taşıyan H-2A roketini uzaya gönderdi.

Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği optik uyduyu taşıyan H-2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı.

Japonya hükümetine ait Kabine Uydu İstihbarat Merkezince (CSICE) işletilen ve kamuoyunda "düşman faaliyetlerine karşı kullanılacak casus" olarak bilinen uydunun, yörüngesine başarılı şekilde girdiği belirtildi.

CSICE yetkilisi Yasuda Hiroki, açıklamasında, uydunun, Japonya'nın "enformasyon toplama kapasitesi için önemli" olduğunu ifade ederek, bu uydu vasıtasıyla "Japonya'nın istihbarat toplama kapasitesi sürekli desteklenecek." dedi.

Yasuda, "Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamının giderek daha şiddetli ve belirsiz hale gelmesi ve doğal afet risklerinin artmasıyla birlikte istihbarat uyduları dış ilişkiler, savunma ve güvenliğin yanı sıra afetlere müdahale amaçları açısından da hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.
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İki optik sensöre sahip ve kötü hava şartlarında dahi fotoğraf çekebilen "enformasyon toplama" uydusunun hem ulusal güvenlik amaçlı hem de doğal afet durumlarında kullanılacağı bildirildi.

Benzer tipteki "istihbarat toplama" uydularının ilk olarak 1998'de, Kuzey Kore'nin balistik füze deneme yaptığı dönemde kamuoyuna tanıtıldığı biliniyor.

 

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