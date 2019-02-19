Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanıdı Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu.

Venezuela’da devam eden yönetim krizinin uluslararası diplomasi de yansımaları devam ederken konuya dair Japonya’dan bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido’ya Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.