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Dünya Japonya bir ilki gerçekleştirdi! 20 yıl aradan sonra...
Dünya

Japonya bir ilki gerçekleştirdi! 20 yıl aradan sonra...

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:54:53 - 2024-07-03 16:54:53
Japonya bir ilki gerçekleştirdi! 20 yıl aradan sonra...

Japonya, 20 yıl aradan sonra yeni Yen banknotlarını piyasaya sürdü.

Japonya Merkez Bankası'nın Tokyo'daki merkez ofisinde düzenlenen bir etkinlikle, yeni 1000, 5000 ve 10,000 Yen değerindeki banknotlar tanıtıldı.

BoJ Başkanı Ueda Kazuo, diğer Asya ülkeleriyle kıyaslandığında Japonya'da nakitsiz ödemelerin daha az tercih edildiğini belirtti ve yeni banknotların ekonomik etkileşimi güçlendireceğini vurguladı. BoJ, ilk etapta 1.6 trilyon Yen değerinde yeni banknotları dolaşıma sokmayı hedefliyor.

Yeni banknotlar, daha büyük "kanji" karakterleri ve 3D hologram teknolojisi ile sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirildi. 10,000 Yen'lik banknotun ön yüzünde Japon sanayisinin öncülerinden Eiiçi Şibusawa, arka yüzünde ise Tokyo tren istasyonu bulunuyor.

5000 Yen'lik banknot, ön yüzünde eğitim öncüsü Umeko Tsuda ve arka yüzünde mor salkım çiçeğini taşıyor. 1000 Yen'lik banknot ise ön yüzünde bakteriyolog Şibasaburo Kitasato'yu, arka yüzünde ise ünlü "Kanagawa'daki Büyük Dalga" tablosunu sergiliyor.

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