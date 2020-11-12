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Dünya Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a telefon
Dünya

Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a telefon

3 Kasım seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ile Japonya Başbakanı Suga Yoşihide telefonda görüş alışverişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 05:34:00 -
Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a telefon

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Suga ile ABD Başkanı seçilen Biden ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Biden'ın ABD seçimlerindeki galibiyetini kutlayan Suga, Japonya-ABD güvenlik ittifakının önemini vurguladı.

Görüşme sonrası basına konuşan Suga, "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." ifadesini kullandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği gibi konuların ele alındığını kaydeden Suga, "Kuzey Kore'nin 'alıkoyduğu Japonlar' konusunda iş birliği talep ettim." dedi.

Suga daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan "Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek, Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." demişti.

Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğunu devralması bekleniyor.

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