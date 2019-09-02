Japonya Başbakanı Şinzo Abe: Putin'le görüşmeyi planlıyorum
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planladığını açıkladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün yaptığı açıklamada 4-6 Eylül'de Vladivostok'ta gerçekleşecek Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını açıkladı.
Abe, Putin ile Kuril adaları ve ortak ekonomik faaliyetler hakkındaki görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediğini söyledi.
Konuyla ilgili ise Rusya resmi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KAYNAK: SPUTNİK
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