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Dünya Japonya başbakanı koronaya yakalandı
Dünya

Japonya başbakanı koronaya yakalandı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 13:16:00 -
Japonya başbakanı koronaya yakalandı

Kabine Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi.

Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı. Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.

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