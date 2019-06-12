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Japonya Başbakanı Abe, İran’a gidiyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmek üzere İran’a gidiyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
Japonya Başbakanı Abe, İran’a gidiyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmek üzere İran’a gidiyor.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran’a Çarşamba günü başlayacak üç günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle bölgede tansiyonun yükseldiği bir zamanda Tahran’da İranlı liderlerle görüşecek olan Abe, eski Japonya Başbakanı Takeo Fukuda’nın ülkeyi ziyaret ettiği 1978’den beri İran’ı ziyaret eden ilk Japon başbakan olacak.



İlişkilerin 90.yılı


İran ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. yıldönümünde gerçekleşmesi bakımından da önem taşıyan ziyarette Abe’nin, iki ülkenin uzun zamandır süren dostluğunu değişim ve teknolojik işbirliği yoluyla daha da geliştirmek konusundaki kararlılığını vurgulamak istediği belirtiliyor.



Orta Doğu’da istikrar


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek olan Abe’nin gündeminde Orta Doğu’da barış konusunun da yer alacağı öğrenildi. Enerji kaynakları konusunda Orta Doğu’ya ihtiyaç duyan Japonya’nın, bu nedenle bölgedeki istikrarın önemine vurgu yapacağı ifade ediliyor.



Ara bulucu rolü


Abe’nin gündeminde yer alması beklenen en önemli konuların başında ise ABD-İran arasında yaşanan gerginlik bulunuyor. İran ve ABD ile iyi ilişkileri bulunan Japonya’nın bu pozisyonunu kullanarak tansiyonun azaltılması konusunda ara buluculuk rolü oynaması bekleniyor. Bu noktada, Washington ile yaşanan krizi aşmak için Tahran’a yapıcı tepki talebini iletecek olan Abe’nin, İran’dan, ABD-İran krizinin temelindeki 2015 nükleer anlaşmasının desteklemesini ve istikrarlı bir şekilde uygulamasını isteyeceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:48
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