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Gündem Japonlardan dünyayı yerinden oynatacak rapor! Covid'in ne için üretildiğini ispatladılar... Duyan kendini kaybediyor, herkes şok oldu
Gündem

Japonlardan dünyayı yerinden oynatacak rapor! Covid'in ne için üretildiğini ispatladılar... Duyan kendini kaybediyor, herkes şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-28 09:29:00 -
Japonlardan dünyayı yerinden oynatacak rapor! Covid'in ne için üretildiğini ispatladılar... Duyan kendini kaybediyor, herkes şok oldu

Japon bilim insanları Kovid-19 varyantlarının insan yapımı olduğuna ilişkin kanıta ulaştıklarını paylaştı. Bilim insanları, varyantların nüfus azaltma planının bir parçası olarak kasıtlı olarak piyasaya sürüldüğünü iddia etti. Dünyayı yerinden oynatacak rapor.

Ağustos 2023'te yayımlanan, Japonya Kyoto Üniversitesi'nden ve Japonya Osaka Tıp Üniversitesi Japon virolog Profesörler Atsuşi Tanaka ve Takayuki Miyazawa tarafından yürütülen çalışmada, Çin kaynaklı korona virüsünün insanları kontrol etmek için kullanıldığını ileri sürdü.

Daha sonra "SARS-CoV-2'nin Omicron varyantındaki mutasyonların evrim sürecindeki doğal olmayan yapısı ve kasıtlı olarak mutasyon olasılığı" başlıklı yirmibeş sayfalık bir makalede yayımlandı.

DOĞAL YOLLA OLUŞMASI İMKANSIZ

Japon bilim insanları çalışmalarında doğal olarak ortaya çıkması mümkün olmayan yaklaşık yüz ayrı Omicron alt değişkeni tespit etti. Ulaşılan sonuçlar laboratuvarlarda yaratıldığına ve Kovid virüslerinin kasıtlı olarak salındığına dair kesin kanıtlar sağlıyor.

Japon bilim insanları, "Öte yandan, eğer reversiyon mutasyonları bu izolatların her birinin Wuhan tipinden farklı bir aminoasite sahip olmasına neden olmuşsa da, bu izolatlar astronomik sayıda izolat incelenerek tespit edilebilir. Ancak bu virüsün incelenen astronomik sayılardan ziyade dizili tam genomların sayısında (sınırlı sayıda) tespit edildi. Bu mutasyonların çoğunun eşanlamlı mutasyonlar olmadan meydana gelmesi, bunların hiçbirinin doğadaki tesadüfi deneme yanılma mutasyonları sonucu ortaya çıkmadığını kanıtlıyor" dedi.

 
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Yorumlar

Müslüman

Sağlık Bakanı İsrail'e Gönderilmeli ACİL... İnsanları Göz Göre Göre Zehirlediler

Bekir Kalınsazlıoğlu

Siyonist yahudi köpekler yapmış veya yaptırmıştır kesin !!!! Onların sosyal medyada açıkladıkları planlarında vardı...  köpekler insanlara zulüm den başka bir  bildikleri yok!!! Asıl onların ve avenjelist hristiyan soysuzların yeryüzünden silinmesi lazım!!! İnsanlık asıl böyle olursa huzur bulur!!! :) :)
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