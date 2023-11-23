Japonlar Türk peynirine alışacak

Tüketici beğenisi açısından dünyanın en seçici ülkelerinden olan Japonya, Türk peynir ihracatçılarının radarına girdi. Japonya Peynir İthalatçıları Birliği tarafından 11-12 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen Peynir Festivaline Türkiye’den katılan ihracatçılar, 12 çeşit Türk peynirinin tanıtımını yaptılar. Japon halkı tarafından büyük ilgi gören ve kayıtları yarım gün içerisinde dolan etkinliğe, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Ticaret Baş müşaviri Mukaddes Nur Yılmaz, Ticaret Müşaviri Güzide Zeynep Karahisarlı da katılarak ihracatçı firmalara destek verdiler.

Raf için çalışmalar sürüyor

İstanbul, Ege ve Akdeniz İhracatçı Birliklerini temsilen etkinliğe katılan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Teoman Durukan, Japonya’ya ürün satmanın öneminden söz ederek, “Japon halkı tüketimde güvene büyük önem veriyor. Güvendiği marka ve ürünleri tercih ediyor. Bu nedenle onların güvenini kazanmak biraz zor. Ancak kazandıktan sonra da sizi kolay kolay bırakmazlar. Su ürünlerinde uzun yıllardır Japonya’ya Orkinos ihraç ediyoruz ve pazarda önemli bir yer edindik.Tadım etkinliğinde Japon halkının ürünlerimizi çok beğendiğini gördük. Modern teknolojilerle ürettiğimiz peynirlerimizin Japon marketlerinin raflarında olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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