Japonlar hücre otel icâd etti

Japonya'da misafirlik olayları pek yoktur. Aileler dışarıda buluşurlar. Geçmişte mahalle başındaki aşevinde yemek yer, evlerine çekilirlermiş. Evlerinde mutfak olmazmış. Sadece çay takımları bulunurmuş.

Bugün biri sizi evine davet ettiyse bu size çok değer verdiklerini gösterir. Ama ev sahibi size çay ikram ettiğinde, bu artık kalkma vaktiniz geldi demektir.

Ses çıkararak yemek yemek ve kaseyi kafaya dikmek yemeği beğendiğinizi gösterir.

Kışın yalnızca oturdukları odayı ısıtırlar, geri kalanını israf görürler.

Sokakta bir şey yiyip içmeyi görgüsüzlük olarak kabul ederler.

Sadece evlerine ve ibadethanelerine değil, müzelere ve bazı restoranlara ayakkabı çıkartarak girerler.

Batı'nın aksine erkek bebeklerine mavi değil, pembe giydirirler.

Japonya kalabalık bir ülke. Şehirleri tıkış tıkış insan dolu. Ev kiraları ateş pahası. Tabii otelleri de.. Şimdi de "Hücre Otel" icad ettiler. Özellikle havaalanlarında hizmete girdi bu kapsül oteller.

Rötarlı uçuşlarda yaşanan gecikmelerde bu otellerde 1 saatten 9 saate kadar kalabiliyorsunuz. Adını da bu yüzden "Nine Hours" koymuşlar. Bunlarda oda yerine küçük hücreler var. Bazı hücreler biraz daha büyük ve lüks olabiliyor. Ama hepsi tertemiz. İki kişi kalınacak büyüklükte olan kapsüller de var.

Bu hücreler saat başı ücret karşılığında da kiralanabiliyorlar. Bu durumda ilk saat 9 dolar olarak ücretlendiriliyor ve daha sonraki her bir saat içinse 3 dolar alınıyor. Ayrıca ekstra ücret karşılığında bu konaklamaya yemek de dahil edilebiliyor.

44 dolar karşılığında bir kapsül ve pijamanın yanı sıra, banyo ve bekleme salonuna da erişim hakkı elde ediyorsunuz. İsteyenlere 7 dolar karşılığında duş alma imkanı var.