Japonlar deprem gibi sıcağın da çözümünü buldu!
Japonya’da aşırı sıcak havalar, klimalı giysilere ilgiyi arttırdı.
Ülkede sıcak havalar nedeniyle açık havada çalışan işçiler, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.
Satışlar patladı!
Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu ülkede, söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.
Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda giysilere uygulanabilen teknolojinin yer aldığı giysiler internette de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.