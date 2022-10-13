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Konut Projeleri Japonlar bile gelip bakıyor! Konut sektöründe yeni dönem
Konut Projeleri

Japonlar bile gelip bakıyor! Konut sektöründe yeni dönem

Deprem riskini en aza indirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi'nin bu hamleleri Japonların ilgisini çekmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 16:40:00 -
Japonlar bile gelip bakıyor! Konut sektöründe yeni dönem

Başakşehir Belediyesi, deprem riskini en aza indirmek adına hayata geçirdiği projelerle Japonya’nın da ilgisini çekti. Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Japonya’nın önde gelen inşaat firmaları ve izolatör şirketlerinin yetkilileriyle birlikte, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort’ı ziyaret etti. Heyete Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, deprem riskini en aza indirmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal konut projelerinden Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort’a kadar ilçe genelindeki kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’deki çalışmalar, deprem ülkesi olan Japonların da ilgisini çekti. Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Japonya’nın önde gelen inşaat firmaları ve izolatör şirketlerinin yetkililerden oluşan heyet, şehir hastaneleri ve köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılardan sonra ilk kez bir konut projesinde uygulanan izolatör sistemini incelemek üzere Başakşehir’e geldi. Japonya’da kullanılan depreme dayanıklı yapı teknolojilerini tanıtmak ve işbirliğini tesis etmek amacıyla yapılan ziyarette Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yer aldı. Heyet, Mavera Comfort projesinin şantiye sahası ve izolatör sisteminin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Heyete bilgi veren Başkan Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin sorumluluk bilincinin üst düzeyde olduğunu ve deprem riskini en aza indirmek amacıyla kentsel yenileme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Riskli bina oranı yüzde 15’e düştü

Başakşehirlilerin depreme güvenli yapılarda oturmaları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Yaptığımız hamlelerle birlikte ilçe genelindeki riskli bina oranımızı yüzde 50’den yüzde 15’e düşürdük. Bu oranı yüzde 8’e indireceğiz. Durmak yok, üretmeye devam. Bu vesileyle Dünya Konut Günü’nü de kutluyorum.” şeklinde konuştu.

 

 

 

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