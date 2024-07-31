  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu görüntüler ibret olsun! Uyuşturucu illeti ne hale getirdi!

İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'

Haniye’nin şehadeti sonrası Akit TV’de önemli mesajlar! AK Partili Çelik korkunç gelişmeyi açıkladı

Mehmet Metiner'den bomba "Erdoğan" yazısı! "Eğer AK Parti bunu yapmazsa..."

Tesadüfi olmasa gerektir! Bahçeli’nin Haniye mesajında dikkat çeken detay

Yunanistan'ın ucuz otellerine gidin diyorlardı! Ellerinde patladı!

Haniye suikastı sonrası İran ile ilgili kritik detayı duyurdu: Bir şüphe var

Siyonist tehdide sessiz destek! Muhalefetin nutku tutuldu

Haniye’nin gelini gözyaşlarını tutamadı! Alllah’ın izniyle buluşmamız cennette olacak

O alçak merkezlerin çanak anteni Namık Tan neye uğradığını şaşıracak! İnsan içine çıkamaz artık
Sosyal Medya Japoncayı bakın nerede öğrenmiş! Tam 4 dilde hutbe veren hafız öğrenci
Sosyal Medya

Japoncayı bakın nerede öğrenmiş! Tam 4 dilde hutbe veren hafız öğrenci

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:27:00 -

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencisi Ege Taha Karasu, Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce olarak tam dört dilde cuma hutbesi okudu.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu’ndan mezun olan hafızlar için Ayasofya-i Kebir Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini tamamlayan başarılı 184 öğrencinin icazet törenine katılan aileler töreni heyecan içinde izledi.

4 dilde Gazze hutbesi

Tören öncesi cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu. Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce okunan hutbenin konusu; 9 aydır saldırı altında olan Gazze idi. Okunan hutbe cemaat tarafından takdirle karşılandı.

Çok sayıda misafir katıldı

Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm
İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm

Gündem

İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İmam Hatip’e mi gideceksin? Orada kendini harcarsın" demişlerdi. İlçe birincisi oldu
“İmam Hatip’e mi gideceksin? Orada kendini harcarsın” demişlerdi. İlçe birincisi oldu

Gündem

“İmam Hatip’e mi gideceksin? Orada kendini harcarsın” demişlerdi. İlçe birincisi oldu

İmam Hatipli Tayyip Erdoğan, o konuda çoook önceden uyarmıştı! Bunun ne kadar önemli olduğu bir defa daha ortaya çıktı
İmam Hatipli Tayyip Erdoğan, o konuda çoook önceden uyarmıştı! Bunun ne kadar önemli olduğu bir defa daha ortaya çıktı

Medya

İmam Hatipli Tayyip Erdoğan, o konuda çoook önceden uyarmıştı! Bunun ne kadar önemli olduğu bir defa daha ortaya çıktı

İmam Hatipliler göğsümüzü kabarttı: Dünya şampiyonu oldular
İmam Hatipliler göğsümüzü kabarttı: Dünya şampiyonu oldular

Gündem

İmam Hatipliler göğsümüzü kabarttı: Dünya şampiyonu oldular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23