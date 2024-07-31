Japoncayı bakın nerede öğrenmiş! Tam 4 dilde hutbe veren hafız öğrenci
Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencisi Ege Taha Karasu, Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce olarak tam dört dilde cuma hutbesi okudu.
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu’ndan mezun olan hafızlar için Ayasofya-i Kebir Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini tamamlayan başarılı 184 öğrencinin icazet törenine katılan aileler töreni heyecan içinde izledi.
4 dilde Gazze hutbesi
Tören öncesi cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu. Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce okunan hutbenin konusu; 9 aydır saldırı altında olan Gazze idi. Okunan hutbe cemaat tarafından takdirle karşılandı.
Çok sayıda misafir katıldı
Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.
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