Japoncayı bakın nerede öğrenmiş! Tam 4 dilde hutbe veren hafız öğrenci

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu’ndan mezun olan hafızlar için Ayasofya-i Kebir Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini tamamlayan başarılı 184 öğrencinin icazet törenine katılan aileler töreni heyecan içinde izledi.

4 dilde Gazze hutbesi

Tören öncesi cuma hutbesini ortaokul öğrencisi 4 dilde okudu. Türkçe, Arapça, Japonca ve İngilizce okunan hutbenin konusu; 9 aydır saldırı altında olan Gazze idi. Okunan hutbe cemaat tarafından takdirle karşılandı.

Çok sayıda misafir katıldı

Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.