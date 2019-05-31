Japon ve Rus Bakanlardan Tokyo’da dörtlü görüşme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları başta olmak üzere ortak sorunların çözümü için bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Perşembe günü Japonya’nın başkenti Tokyo’da “2+2” bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, bölgesel meseleler ile iki ülke arasında diplomatik anlaşmazlığa neden olan konular görüşüldü.

Kuzey Kore gündemi

Japonya’nın toplantıda, Kuzey Kore’nin bu ayın başlarındaki kısa menzilli balistik füze denemelerinin BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararlarına aykırı olduğunu vurguladığı öğrenilirken, iki ülkenin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması süreci için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Adalar sorununda gelişme yok

Toplantıda, Rusya kontrolünde bulunan ancak Japonya’nın da üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusu da masaya yatırıldı. Japon tarafının, Rusya’nın dörtadasından birinde yapılan askeri tatbikatta Rusya’nın yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinden duyduğu rahatsızlığı Rus mevkidaşlarına ilettiği öğrenilirken, Kono’nun durumu "kabul edilemez" olarak nitelediği belirtildi. Görüşmede adaların Rus egemenliğinde olduğunu vurgulayan Lavrov ise tatbikatın olağan olduğunu savundu.

Rusya’nın tehdit kaygısı

Öte yandan Rus tarafı, Japonya’nın topraklarında konumlandırmayı planladığı Aegis Ashore adı verilen ABD yapımı bir füze savunma sisteminin, Rusya için bir tehdit oluşturabileceği endişesini gündeme getirdi.

Ivaya ise planlanın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir tehdit oluşturmayacağını kaydetti.