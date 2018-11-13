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Japon turist sayısında yüzde 90'a yakın artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden Japon turist sayısında bu sene yüzde 90'a yakın bir artış olduğunu açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 21:25
Japon turist sayısında yüzde 90'a yakın artış

Ankara'da bir otelde, 7 Ekim'den itibaren devam eden "Japonya Festivali Sonbahar 2018"in kapanış kokteyli kapsamında "Japon Mutfağı Günleri"nin tanıtımı yapıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliği yaptığı davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, birçok diplomat, yabancı misyon şefi ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Japonya'nın Türkiye için güvenlik seviyesini 1'den 0'a indirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sene Japon turist ziyaretinde yüzde 90'a yakın bir artış var. Her sene bu yüzde 90'lık artışlarla çok kısa bir sürede kriz öncesi 2014 seviyelerine, hatta çok daha üzerlerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Japonya ve Türkiye'nin çok eskilere dayanan hem kültürel hem yakın bir dostluğa sahip olduğunu kaydeden Ersoy, Japonya'da kültürel ve sosyal çalışmalar düzenleyerek Türkiye algısını yukarı seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Ersoy, 2019'un Japonya'da "Türkiye Yılı" olarak kutlanacağını belirterek, bu kültür yılını da bir fırsat olarak değerlendirmeyi düşündüklerini vurguladı. Ersoy, "Bu yıl çerçevesinde Topkapı eserlerinden oluşan bir sergi 2019'da hem Tokyo hem Kyoto'da sergilenecek." şeklinde konuştu.

Öte yandan Ersoy, Japonya'nın Kırşehir'in Kaman ilçesinde başarılı bir kazı çalışması yaptığını hatırlatarak, bölge insanını da eğitip iş sahibi yaptıkları için yetkilileri tebrik etti.

'Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima da Japonya Festivali kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ve bugüne kadar bu etkinliklere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını söyledi.

Japon kültür etkinliklerinin devam edeceğini duyuran Miyajima, "Kültür, kaliteli yemek ve sanatın sınırların ötesinde insanları birleştiren büyük bir güç olduğuna inanıyorum." dedi.

'Erdoğan'ın iki defa Japonya'ya gitmesini bekliyoruz'

Miyajima, gelecek sene ekim ayında Japonya'da yeni imparatorun tahta çıkacağını belirtti. Haziranda da ülkesinde G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağını anlatan Miyajima, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki defa Japonya'ya gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun sonsuz olduğunu vurgulayan Miyajima, "Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Japon Mutfağı Günleri'nin parçası olarak "washoku" olarak adlandırılan, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras kabul edilen Japon geleneksel yemeği takdim edildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:25
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