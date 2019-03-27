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Japon sanatçıdan bakış açısını değiştiren dans

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, dans, mimarlık, tasarım ve bilgi teknolojilerini buluşturan Uzam Dansı projesine ev sahipliği yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:30
Japon sanatçıdan bakış açısını değiştiren dans

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, dans, mimarlık, tasarım ve bilgi teknolojilerini buluşturan Uzam Dansı projesine ev sahipliği yaptı. 2’inci Dünya Savaşı’nda yaşanan acıları yansıtan Butoh (Japonca’da dans) dansına yeni bir boyut kazandırarak Butoh Uzam Dansını yaratan Japon Sanatçı Tetsuro Fukuhara, yaşamda ve özellikle de uzayda insan bedeninin farklı hallerini yansıtan dans performansıyla dikkat çekti.


Koreograf, yazar, dansçı, fotoğrafçı, Tokyo Space Dance’ın Kurucusu ve Yönetmeni Tetsuro Fukuhara, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen Uzam Dansı Projesi ile Yaşar Üniversitesi Endüstiriyel Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mine Ovacık ve öğrenciler ile bir araya geldi. Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) desteği ile 4 kıtada katılımcılarla buluşan projenin çıkış amacını anlatan Sanatçı Tetsuro Fukuhara, Butoh Uzam Dansını felsefi anlamda herhangi bir danstan çok daha fazlası olduğunu söyledi. Unesco’nun Uluslararası Dijital Sanatlar Ödülünün de sahibi olan Fukuhara, "Butoh Uzam Dansı, ’İnsan hafızasının ötesi nasıl geri kazanılabilir’ sorusuna cevap arar. Bu dansta, beden bir hikayeyi ifade etmek için araç değil hikayenin ta kendisidir. Bu, bir danstan fazlasıdır. Eğer biz insanlar her şeyi nesneleri, canlıları, durumları; bir hayvanın, bir böceğin hatta bir nesnenin perspektifinden görmeyi öğrenirsek aslında her şeyin bir bütün olduğunu algılayabiliriz" diye konuştu.


Sanatçı Fukuhara ile birlikte seminere katılan Uzam Dansı Proje Küratörü ve Koordinatörü Pınar Sinka da, "Ayaklarımız daima yer ile bağlantıdadır. Günlük yaşamda insanlar bu gerçeği unuturlar. Ancak bedeni nesne olarak düzenlediğimiz bir dans tekniği ile dans ettiğimizde, ayaklarımız ile yer arasındaki ilişki netleşir. Böylece bedenimiz ve yer arasındaki benzer duyguları geri kazanabiliriz.Beynimiz yeryüzündeki tüm yaşamın anılarını saklar" dedi.


Tetsuro Fukuhara,Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle birlikte K2 Güncel Sanat Merkezi’nde ilgi çeken Butoh Uzam Dansı performası gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:30
  1. sanat
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