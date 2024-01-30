Japon halk, içeceklerini sabah akşam tüketiyor: % 65 oranı düşürüyor! 2 defa gün sonunda iyi gelecek

Türkiye genelinde yürütülen sağlık kampanyaları, halkı bilinçlendirmeye yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ancak, bireylerin bu konuda sorumluluk alması ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi, yüksek tansiyonla mücadelede temel bir strateji olarak öne çıkıyor. Sağlık otoriteleri, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten kaçınma ve düzenli tansiyon ölçümleri gibi önlemlerin, yüksek tansiyonla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor.

Tansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncı ifade eder. Yüksek tansiyon, kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak kalp hastalıkları, felç, böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, erken teşhisin ve düzenli kontrollerin önemine vurgu yaparak, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyor.

Türkiye genelinde yürütülen sağlık kampanyaları, halkı bilinçlendirmeye yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ancak, bireylerin bu konuda sorumluluk alması ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi, yüksek tansiyonla mücadelede temel bir strateji olarak öne çıkıyor.

Sağlık otoriteleri, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten kaçınma ve düzenli tansiyon ölçümleri gibi önlemlerin, yüksek tansiyonla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor.

Tüm bunların yanı sıra yapılan araştırmalar sonucunda bazı çayların kan basıncını düşürücü etkisi olduğu tespit edildi. Özellikle iki farklı çay türü ise bu noktada öne çıkıyor.

Yapılan klinik araştırmalar, içeceklerin düzenli tüketimi sayesinde kan basıncı önemli ölçüde düşürülebiliyor. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı olmayan kişilerde hipertansiyon riskini yüzde 65 oranında azaltabiliyor.

Yeşil çay ve Oolong çayı, hipertansiyonu büyük oranda düşürmek için gerekli olan mükemmel bir polifenol kaynağıdır. Bu antioksidan, kan basıncını düzenli seviyelerde tutmayı sağlayarak tansiyonu düşürüyor ve yüksek tansiyon riskini büyük oranda azaltıyor.

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Çin'de yapılan bir araştırma, her iki çayın da yüksek oranda tansiyon düşürücü etkilerini tespit etti. Çalışma hakkında yayın yapan WebMD, bir yıl boyunca günde yarım fincan orta kuvvette yeşil çay veya Oolong çayı içenlerin, içmeyenlere göre yüzde 46 daha az hipertansiyon geliştirme riski bulunduğunu kaydetti.

Çalışmanın devamında ise günde iki buçuk bardaktan fazla bu çayı içenlerde yüksek tansiyon riskinin %65 oranında azaldığı tespit edildi.

Archives of Internal Medicine'da yayınlanan bir başka çalışmada ise, Tayvan'da 1507 erkek ve kadından alınan veriler elde edildi. Tüm katılımcılardan alınan bilgilere göre, bilim insanlara günlük ortalama çay tüketimi hesaplandı.

Araştırmacılar, günde en az yarım fincan çay içen kişilerde kan basıncının düştüğü etkiler olduğunu keşfetti. Çay içme alışkanlığı geliştirmemiş kişilerde sürekli çay içenlere göre hipertansiyon riskinin daha yüksek olduğu ve günlük çay tüketiminin artırılması durumunda riskin azaldığı tespit edildi.

posta'nın aktardığı haberde: Yeşil çayın birbirinden farklı yararlı etkileri mevcut. Fakat bu yararların büyük çoğunluğu içeriğinde bulunan kateşin adı verilen eşsiz bileşiklerden kaynaklanır.

Hem yeşil hem de siyah çayda bulunan bu antioksidan, kan damarlarını çevreleyen kaslarda gevşeme sağlayarak kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda, çayda bulunan kateşin bileşiği sayesinde ilerleyen zamanlarda yüksek tansiyon hastaları için daha iyi ilaçların geliştirilmesi hedefleniyor.

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