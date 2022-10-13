Japon gazetesi yazdı: ABD füzesiz kaldı

Çin ve ABD arasında Tayvan Adası ekseninde gelişen kriz neticesi ABD, bölgedeki müttefikleri ile askeri tatbikatları sıklaştırdı.

ABD’nin izni ile silahlanma faaliyetlerini sürdüren Japonya, deniz, hava ve kara kuvvetlerinin koordinasyonu maksadıyla 1 Ekim’de ABD Deniz Piyadeleri ile ortak askeri tatbikat için düğmeye bastı.

12 Ekim’de Japonya ve ABD, ortak hedef tespit, işaretleme ve çok namlulu füze ve roket atar sistemleri ile hedefleri vurma talimi yapacaktı. Japon gazetesi Nikkei, tatbikatlarda ABD’nin HIMARS sisteminin kullanılamadığını çünkü tatbikat için HIMARS mühimmatının bulunmadığını bildirdi. Japonya’nın elindeki roket ve füze atar sistemleri ile tatbikat yapıldı.

Odatv'nin haberine göre; ABD’nin, Ukrayna’ya toplam 4 milyar doları geçen HIMARS yardımları nedeniyle tatbikat için füze ayıramadığı, gerekli mühimmatın Ukrayna’ya gönderildiği iddia edildi.

ABD, Ukrayna’ya 18 HIMARS verdi ve daha fazlasını gönderme sözü verdi. Bu sayede Ukrayna, yaz ayları boyunca başarılı füze atışları yapmayı başardı.

HIMARS sistemi nedir?

HIMARS, menzili 300 kilometreye kadar çıkan hassas füzeler ve roketler fırlatma yeteneğine sahip birçok namlulu roketatar ve füze atar sistemi. HIMARS, özellikle uydu ve GPS sistemleri ile koordineli şekilde hedefini tam 12’den vurma kapasitesine sahip. HIMARS füzeleri, hedefine yaklaşana kadar manevralar yaparak radarları şaşırtıyor. Uydu ile hedef işaretlemesi yapıldıktan sonra ateşlenen füzeler, yine uydu bazlı sistemler tarafından takip ediliyor.