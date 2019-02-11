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Japon finans devi Suudi Arabistan pazarında

Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank (SMBC) Suudi Arabistan’da ilk şubesini açtı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Japon finans devi Suudi Arabistan pazarında

Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank (SMBC) Suudi Arabistan’da ilk şubesini açtı.


Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ilk şubesini açtı. Japonya’nın önde gelen finans devlerinden Sumitomo Mitsui Finansal Grup’a ait bir kuruluş olan banka, Suudi Arabistan Genel Yatırım Otoritesi (SAGIA) tarafından Kasım ayında ülkedeki operasyonunu yürütmek üzere lisans almıştı. SMBC, geçen yıl Suudi Arabistan ve Japonya arasındaki karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmak için SAGIA ile bir işbirliği protokolü de imzalamıştı. SMBC’nin, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, Suudi Arabistan pazarına girmek isteyen Japon şirketlerine danışmanlık hizmeti vereceği öğrenildi.



İlk Japon bankası değil


Suudi Arabistan, 2014’te petrol fiyatlarının düşmesi üzerine, ülkeye yeni yatırımlar çekme hedefi koymuş, bu bağlamda yabancı bankaların ülkede şube açabilmesi için kolaylık sağlama yönünde adımlar atmıştı. İlk olarak 2018’de Japon MUFG Bank, Suudi Arabistan’da şube açmış, ülkedeki Japon şirketlerine kredi sağlama dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmayı hedefleyen ilk Japon bankası olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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