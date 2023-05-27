Japon devinden Türkiye hamlesi! Bunu ilk kez yapıyorlar

Japonya'nın ünlü otel zinciri bu yıl Türkiye'de otel açma kararı aldı.

Türkiye’ye gelen yeni markalar arasında Japonya’nın kült otel markalarından Okura Hotels var. 1958 yılında kurulan Okura, 2021 yılında otelcilik faaliyetlerini Okura, Nikko Hotels International ve Hotel JAL City olmak üzere üç marka altında topladı. Grup, 54’ü Japonya’da olmak üzere 27 ülkede 81 otel işletiyor.

Okura Spa & Resort Cappadocia’yı bu yıl açacak

Ekonomim'den Necla Dalan'ın haberine göre Okura, Türkiye’de otel açacağını 2015 yılında açıklamıştı. Web sitesine bakıldığında grubun Türkiye’deki ilk oteli Okura Spa & Resort Cappadocia’yı bu yıl açılacak. 130 oda kapasitesiyle misafirlerini ağırlayacak olan Okura Spa&Resort Cappadocia jakuzili süitler, spa, kapalı/açık havuzlar ve yemek ve toplantı tesisleri gibi lüks konaklama birimlerine sahip olacak. Bu arada 2015’teki açıklamada Okura Spa& Resort Cappadocia’nın ardından Ankara ve İstanbul dahil Türkiye’de birden fazla tesis açmayı planladığı belirtilmişti. Bu konudaki çalışmalar da hızlandı. Grup, otelcilikten yeme içmeye birçok alanda faaliyet gösteren yerli bir grupla bu planlarını hayata geçirmek için görüşüyor.

Turizm Ajansı

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