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Teknoloji Japon devinden elektrikli SUV sürprizi
Teknoloji

Japon devinden elektrikli SUV sürprizi

Mitsubishi'nin önümüzdeki sene elektrikli bir SUV modeli tanıtabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:02:00 -
Japon devinden elektrikli SUV sürprizi

Elektrikli otomobil piyasasında rekabet gittikçe büyüyor. Japon merkezli dev motor üreticisi Mitsubishi de Outlander PHEV gibi başarılı modelleriyle bu yarıştaki yerini uzun zamandır sağlama almaya devam ediyor. Japon basınında yer alan bir bilgiye göre Mitsubishi, elektrikli araç yelpazesini genişletmeye karar verdi.

Ortaya atılan iddialara göre Mitsubishi, önümüzdeki sene yeni bir elektrikli SUV model aracı satışa sunacak. Bu modelin Mistubishi e-Evolution konsept tasarımını taşıyacağı söyleniyor. Mitsubishi, ortaya atılan iddialara dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Özellikle uzakdoğuda SUV model araç piyasasına hükmeden Mitsubishi, araçlarını elektrikli versiyonlara geçirmeye uzun süre önce başlamıştı. Resmi olmayan bir kaynaktan gelen bilgilere göre şirket, yeni model elektrikli bir SUV aracı önümüzdeki yılın son çeyreğinde satışa sunacak.

Yeni satışa sunulacak bu aracın, Mitsubishi’nin 2017 yılında tasarladığı e-Evolution konseptine yakın olacağı konuşuluyor. Spyder7 adlı bir haber sitesinin yayınladığı bilgilere göre bu yeni model, coupe görünümünde dört kapılı bir SUV olacak. Söylenenler doğruysa, yeni elektrikli modelin tek şarjla 500 kilometre menzile sahip olması bekleniyor.

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