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Japon devi binlerce elemanını işten çıkarıyor!

Teknoloji devi Toshiba birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

09 Kasım 2018 Cuma 01:31
Japon devi binlerce elemanını işten çıkarıyor!

143 yıllık geçmişe sahip Japon teknoloji devi Toshiba yeni yapılanma kapsamında birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu açıklama ardından şirketin hisseleri yüzde 13'e varan değer artışı yaşadı.
 
Şirket yaptığı açıklamada, İngiltere'deki nükleer enerji birimini ve ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) birimini satacağını belirtti.
 
Açıklamada ayrıca beş yıl sürecek yeniden yapılanma kapsamında 7 bin kişinin işine son verileceğine de yer verildi.
 
Yapılan açıklamanın yatırımcılar arasında şirkete yönelik güveni artırmasının etkisiyle Toshiba'nın hisseler yüzde 13'e varan değer artışı gördü. 

Kaynak: Uzmanpara

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 01:31
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