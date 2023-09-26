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Gündem Japon deprem uzmanından İzmir için korkunç açıklama!
Gündem

Japon deprem uzmanından İzmir için korkunç açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 14:09:00 -
Japon deprem uzmanından İzmir için korkunç açıklama!

Çocuklar için deprem güvenliği’ semineri vermek üzere Manisa 6. Kitap Fuarına gelen Yüksek Mimar-Yüksek İnşaat Mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki muhtemel İzmir Depremi için konuştu. Moriwaki, “İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz.” dedi.

Çocuklar için deprem güvenliği’ semineri vermek üzere Manisa 6. Kitap Fuarına gelen Yüksek Mimar-Yüksek İnşaat Mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki muhtemel İzmir Depremi için konuştu. Moriwaki, “İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz.” dedi.

Yaklaşık 32 senedir Türkiye’de yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik deprem bilinci oluşturma çabası ile tanınan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Manisa’da önemli açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen Manisa 6. Kitap Fuarı’na katılarak ‘Çocuklar için deprem güvenliği’ söyleşisi öncesinde açıklamalarda bulunan Moriwaki, “Manisa ve İzmir olarak deprem yönünden çalışma yaptım. 32 senedir Türkiye’deyim. Bu 3 senedir Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere sonra Maraş, Elazığ’dayken Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı. Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz. Türkiye’ye bakarsak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ, Maraş, Hatay ve denizden Kıbrıs’a giden fay hattı var o da kırılabilir. Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattının birleştiği yer olan Bingöl, Muş, Bitlis, Van o bölgeler, Marmara Bölgesi ve İzmir Bölgesinde deprem bekliyoruz diyebilirim. Manisa’da fay hattı bir kere kırıldığı için depremi İzmir’de bekliyoruz. Marmara için en kötü senaryo olarak 7,9 büyüklüğünde görülebilir ama İzmir için en kötü senaryoda bile deprem 7 büyüklüğünün altında olur.” dedi.

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna dikkat çeken Moriwaki bu sürecin çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ve önceliğin toprak zeminlerdeki binalara verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çizgi romandan çocuklar için Türkiye’de ilk defa deprem anında ve önlem olarak neler yapılması gerektiğini anlatan bir kitap hazırladığını ve özellikle çocukların deprem anında paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Moriwaki çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

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