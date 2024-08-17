Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem tarihlerini bile açıkladı: İstanbul'da deprem olsa şaşırmam!

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Akit TV'de Kırmızı Masa programında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moriwaki, "İstanbul için bir risk var. 7 gibi deprem 100-150 yıl arasında gelebilir. 7.5 gibi deprem 250 yılda bir gelebilir. Osmanlı döneminde 1509 yılında yaşanan depremde İstanbul ağır yara aldı. 1766 yılında deprem oldu. Bu ara 257 sene tam bir tarih aralığı uymuyor ama +- 20 sene şaşabiliyor. Deprem olsa şaşırmam." dedi.

Moriwaki'nin açıklamaları şöyle:

Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe gibi ilçelerde fay hattına yakın olsa da fazla tehlike yok. Ancak Tuzla ve Pendik gibi ilçeler yumuşak zemin olduğu için tehlikeli.

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İstanbul için bir risk var. 7 gibi deprem 100-150 yıl arasında gelebilir. 7.5 gibi deprem 250 yılda bir gelebilir. Osmanlı döneminde 1509 yılında yaşanan depremde İstanbul ağır yara aldı. 1766 yılında deprem oldu. Bu ara 257 sene tam bir tarih aralığı uymuyor ama +- 20 sene şaşabiliyor. Deprem olsa şaşırmam.