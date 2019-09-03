Japon cheese keki nasıl yapılır?

Yumuşacık kıvamı ve lezzetiyle son zamanlarda dillerden düşmeyen bu lezzeti, basit bir şekilde evlerinizde yapmanız mümkün.

Bu keki yaparken birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda, pandispanyalarınızı yaparken, bu küçük detayları kullanarak, daha kabarık kekler yapmanız da mümkün.

Malzemeler

6 adet yumurta

1 kutu labne peyniri (250 gr)

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 tepeleme yemek kaşığı un

3 tepeleme yemek kaşığı nişasta

2 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi

Metal bir kap içerisine süt, labne peynir ve tereyağını alarak benmari usulü eritmeye başlayın.

Eriyip homojen bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin.

Hafif kıvam aldıktan sonra ocaktan aldığınız karışımın içerisine teker teker yumurta sarılarını ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Karışım sıcak olduğu için yumurtayı pişirme ihtimali var. Bu nedenle hızlıca karıştırmalısınız.

Ardından un ve nişastayı eleyerek karışıma ilave edin.

Yumurtanın beyazlarına bir miktar tuz ve birkaç damla sirke ilave ederek, derin bir kap içerisinde çırpın.

Üzerine şekeri ilave ederek kremşanti kıvamına gelmesini sağlayın.

Bu harcı, yumurta sarılarının içerisine söndürmeden,karıştırarak ilave edin.

Yağlı kağıt serili yuvarlak kalıbınızın içerisine, bu karışımı boşaltın.

Ardından kalıbı, geniş bir tepsiye koyun ve tepsinin içerisine 2 su bardağı kadar kaynar su dökün.

Bu şekilde 170 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin. Ardından 145 dereceye indirin ve 45 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Pişme süresi dolduktan sonra fırının ağzını yarım açın ve 20 dakika boyunca dinlendirin.